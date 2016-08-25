У Харкові поштою відправляли зброю

В Харкові Служба безпеки України викрила канал пересилання зброї поштою.

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Як повідомив начальник прес-центру облуправління СБУ Владислав Абдула, оперативники спецслужби виявили в одному з поштових відділень міста посилку з автоматом Калашникова з глушником та патронами, а також револьвер "Наган".

За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю". Следствиепродолжается.