Україна визначиться з містом-господарем Євробачення-2017 до Дня Незалежності (відео)

Про це заявив заступник генерального директора НТКУ Олександр Харебін, передає "5 канал".

За можливість проведення міжнародного пісенного конкурсу наразі змагаються три міста – Київ, Дніпро, Одеса, однак, як стверджують організатори, кожне місто має низку недоліків.

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"Україна фактично не має арени, сцени, на якій може бути проведений конкурс. Тобто безапеляційно ми не могли сказати ні у травні, ні в червні, ні в липні, що Київ або Львів, або Одеса, або будь-яке інше місто в Києві, в Україні мають можливість провести конкурс", – зазначив Харебін.

Він також додав: "Наявність чи необхідність конкурсу була викликана тим, що ми не бачили готовності арени, ми не бачили або ми хотіли побачити зацікавленість міст у проведенні конкурсу".

Раніше Кабінет міністрів України виділив Державному комітету телебачення і радіомовлення 450 млн грн зі спеціального фонду на умовах повернення на проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у 2017 році.