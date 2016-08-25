На Львівщині посадовця райадміністрації судитимуть за преміювання свого сина

Як повідомляє прокуратура області, Яворівським відділом Городоцької місцевої прокуратури складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст.172-7 КУпАП, відносно начальника одного з відділів Яворівської райдержадміністрації.

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Вказаний чиновник, усупереч законодавству, не повідомив свого керівника про наявність у нього конфлікту інтересів, та надав премію і матеріальну допомогу на загальну суму понад 3700 гривень працівнику відділу, який є його сином.

Протокол про скоєння такого правопорушення прокуратурою скеровано до Яворівського районного суду Львівської області.