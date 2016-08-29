Справа екс-депутата від КПУ Александровської: суд продовжив тримання під вартою

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із адвокатів Александровської Олександр Шадрін.

За його словами, відповідне рішення у п'ятницю, 26 серпня, ухвалив Київський райсуд Харкова за клопотанням слідчих.

«У п'ятницю їй на 15 днів продовжили міру запобіжного заходу», - сказав Шадрін.

Він додав, що до цього Александровську на три дні відвозили до харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги для проведення медичного обстеження.

Адвокат наголосив, що про будь-які дії у судовому процесі над Александровською буде повідомлятися у Європейський суд із прав людини.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2016 року Александровську та її сина звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

За матеріалами СБУ, колишній народний депутат разом зі своїм сином Олександром намагалася підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За звернення, зокрема одної з міськрад Харківщини, комуністи пропонували 9 тис. доларів (водночас, за відомостями СБУ, російські спецслужби виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей).

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30 червня Київський районний суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці. Захист Александровської подав апеляцію, однак вона не була задоволена.

Комуністці інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

12 липня Жовтневий районний суд Харкова зобов'язав начальника СІЗО міста забезпечити заарештованій екс-нардепу від КПУ Аллі Александровській право на медичну допомогу.

14 липня Александровську доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги для медобстеження. За словами адвоката екс-нардепа, Александровську обстежили в лікарні та повернули до слідчого ізолятора.