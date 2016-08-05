У Харкові суд відмовився випустити з-під варти екс-депутата від КПУ Александровську

Як повідомив кореспондентові УНІАН один із адвокатів Александровської Олександр Пастернак, відповідне рішення Київський райсуд Харкова ухвалив сьогодні, 5 серпня, заслухавши клопотання захисту.

За словами Пастернака, захист під час сьогоднішнього засідання клопотався про долучення до матеріалів справи ряду документів, а також просив замінити Александровській міру запобіжного заходу на не пов'язану з триманням під вартою.

"Матеріали до справи долучили. Щодо зміни міри запобіжного заходу – відмовили", - сказав Пастернак.

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Він зазначив, що суд взяв до уваги той факт, що на цей час ще не готовий висновок експерта щодо можливості чи неможливості утримувати Александровську в слідчому ізоляторів. Адвокат додав, що, відповідно, на думку суду, зараз не доведено, що екс-депутатку неможливо утримувати в СІЗО.

За словами Пастернака, наприкінці серпня захист екс-депутата ще раз клопотатиме про скасування для неї міри запобіжного заходу в вигляді триманні під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2016 року Александровську та її сина звинуватили у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

За матеріалами СБУ, колишній народний депутат разом зі своїм сином Олександром намагалася підкупити керівництво та депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За звернення, зокрема одної з міськрад Харківщини, комуністи пропонували 9 тис. доларів (водночас, за відомостями СБУ, російські спецслужби виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей).

30 червня Київський районний суд обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці. Захист Александровської подав апеляцію, однак вона не була задоволена.

Комуністці інкримінують ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

12 липня Жовтневий районний суд Харкова зобов'язав начальника СІЗО міста забезпечити заарештованій Александровській право на медичну допомогу. 14 липня її доставили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги для медобстеження. Александровську обстежили та повернули до слідчого ізолятора.