У Дніпрі вшанували загиблих в Іловайському "котлі" українських бійців

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На Краснопільському цвинтарі, де поховані ті, хто не вийшов із «котла», з участю влади, родичів та товаришів загиблих військових відбувся мітинг пам’яті. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіалу відомим і невідомим солдатам.

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Окрім того, бійці, учасники Іловайських подій, разом із громадськістю пройшли ходою від центральної площі міста до музею АТО просто неба «Шляхами Донбасу», де відбувся мітинг у пам’ять за загиблими та екскурсія для небайдужих громадян.

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Цього дня жителі міста несли квіти до імпровізованої стіни Героїв біля облдержадміністрації, запалювали свічки пам’яті. Учасники жалобних заходів зазначали, що нагальним є належне розслідування трагедії. Також бійці та родичі загиблих висловлювали сумніви щодо офіційної статистики загиблих та поранених в Іловайському «котлі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти.

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Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 26 серпня заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ та неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.