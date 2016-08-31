У Луганській області за безпекою у школах стежитимуть Нацполіція і ДСНС - ВЦА

Як повідомили УНІАН у прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у зв'язку зі складною ситуацією з безпекою в регіоні, за дорученням голови ВЦА Юрія Гарбуза за кожною загальноосвітньою школою будуть закріплені працівники Головних управлінь ДСНС та Національної поліції в області.

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«Понад 700 «силовиків» заступають на варту з 1 вересня. Вони нестимуть персональну відповідальність за безпеку дітей під час навчального процесу. І кожен з них у будь-який час має оперативно відреагувати на будь-яку нестандартну ситуацію», - зазначив заступник голови ВЦА Юрій Клименко.

В рамках підготовки до початку навчального року поліцейські спільно з ДСНС перевірять територію кожної школи на наявність вибухонебезпечних предметів.

Для дітей будуть проведені інструктажі, як діяти в небезпечних ситуаціях.

У прес-службі зазначають, що в 2016-2017 навчальному році в 299 загальноосвітніх навчальних закладах області отримуватимуть освіту 52373 дитини.

Незважаючи на досягнуті в Мінську домовленості, обстріли і провокації з боку бойовиків тривають.