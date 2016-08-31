Геращенко: безвісти зниклими на Донбасі вважаються 498 осіб

Про це на сторінці в Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"В списку зниклих безвісти, яким ми користуємося в роботі мінськоі групи, насьогодні 498 осіб, з них 347- цивільні, серед них є волонтери, медики. Інші- військові, добровольці, деякі з них зникли ще 2 роки тому, в т ч після Іловайськоі трагедіі", - написала вона.

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Геращенко підкреслила, що "відповідальність держави - знайти кожного, ідентифікувати тіла загиблих, вшанувати пам'ять загиблих".

За її словами, процес пошуку зниклих без вести і звільнення заручників можна активізувати, якщо до цього підключиться Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Геращенко зазначила, що питання активізації взаємодії з пошуку зниклих безвісти обговорювалися в ході зустрічі 30 серпня з віце-президентом МКЧХ Крістін Беерлі і її колегами.