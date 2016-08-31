ООНівці ще раз спробують проінспектувати українські тюрми

Як повідомляє центр новин ООН, попередній їх візит в Україну відбувся у травні цього року, однак його довелося перервати, оскільки експертів не допустили в місця утримання, що перебувають у віданні Служби безпеки України. Члени підкомітету також не змогли відвідати місця тримання під вартою на непідконтрольній уряду України території Донецької області.

«Рішення про скасування візиту було ухвалене за результатами конструктивних переговорів з урядом», - йдеться в заяві підкомітету ООН.

Представники підкомітету мають намір ознайомитися з умовами тримання ув'язнених в українських в'язницях і результатами виконання рекомендацій, які вони дали за підсумками свого візиту в 2011 році. Тоді експерти рекомендували провести законодавчу реформу, посилити інституціональний нагляд з метою запобігання тортурам, а також забезпечити повне медичне обстеження ув'язнених.

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У ході наступного візиту в Україну члени делегації зустрінуться з представниками уряду, парламенту і громадянського суспільства. Вони відвідають в'язниці, поліцейські дільниці, психіатричні лікарні та інші місця тримання.

Делегацію очолює Малькольм Еванс з Великої Британії. До її складу увійшли також Віктор Захарія з Молдови і Марія Дефініс-Гоянович з Хорватії.

Після візиту в Україну підкомітет надішле свою доповідь уряду України. Вона носитиме конфіденційний характер доти, доки українська влада не вирішить її оприлюднити.

«Робота підкомітету ведеться на засадах конфіденційності, але ми завжди закликаємо держави оголошувати наші доповіді, кожна з яких є важливим інструментом запобігання тортурам», - заявив Еванс.

Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання було ухвалено Генеральною асамблеєю ООН у 1984 році. У 2006 році набрав чинності Факультативний протокол до цієї Конвенції. Він надає можливість експертам ООН без попередження відвідувати місця позбавлення волі і розмовляти з ув'язненими та затриманими без присутності представників влади. Члени підкомітету мають право відвідувати всі країни, що ратифікували Факультативний протокол.

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН із запобігання катуванням обвинуватила Україну у відмові в повному доступі до місць позбавлення волі.

«Нам відмовили в можливості відвідати деякі місця, в яких, згідно з серйозним повідомленням, люди утримуються в ув'язненні і піддаються катуванням або нелюдському поводженню», - заявив Еванс.

Делегація дійшла висновку, що візит, який розпочався 19 травня і мав завершитися 26 травня, «був скомпрометований» і не може бути продовжений.

Експерти збиралися оцінити умови тримання ув'язнених в українських в'язницях і слідчих ізоляторах, а також гарантії їхнього захисту від катувань та жорстокого поводження, і викласти отримані дані в доповіді.