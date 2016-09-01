Гройсман обіцяє дати на освіту ще 10 мільярдів гривень

Про це прем‘єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook, вітаючи українців з Днем знань.

"Щиро вітаю з Днем знань кожну родину, у якій є ті, хто навчається та навчає!" - написав глава уряду.

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Він наголосив, що інвестиції в освіту – "це інвестиції в майбутнє". "Ми визначили освіту як один з пріоритетів, формуючи бюджет на наступний рік, і плануємо збільшити фінансування приблизно на 10 млрд гривень. Зокрема, за рахунок додаткових ресурсів зарплати робітникам освіти з наступного року піднімуться на два щаблі тарифної сітки", - додав Гройсман.