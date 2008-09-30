У НБУ заявляють, що не дадуть померти жодному системному банку

Національний банк України не допустить краху жодного системного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам виконавчий директор - директор дирекції з банківського регулювання та нагляду НБУ Олександр КИРЕЄВ.

«Національний банк не дасть померти жодному системному банку. Тому він і називається системним, оскільки за цим стоять системні зрушення», - сказав О.КИРЕЄВ.

За його словами, банківська система України має гарні показники за підсумками роботи в січні-серпні і тому «й мови не може бути про кризу».

«Якщо падіння йде, відбувається паніка відкликання депозитів, тоді можна говорити про кризу. Якщо падіння курсу, недовіра до національної валюти і через це вкладники починають переводити в іншу валюту, тоді ми можемо говорити про кризу. Зараз нічого подібного не відбувається», - сказав він.

При цьому О.КИРЕЄВ наголосив, що на сьогодні банківська система України має «прекрасний рівень ліквідності. «19 млрд. грн. перебувають у ліквідній формі. Цього цілком достатньо, щоб забезпечити обов`язкові резерви», - сказав О.КИРЕЄВ.

За його словами, через нерозвиненість фондового ринку України нестабільність на ньому матиме мінімальний негативний вплив на фінансовий сектор країни.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про виділення рефінансування «Промінвестбанку», який належить до групи найбільших банків України, на загальну суму 5 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що стало причиною ускладнень під час здійснення платежів. Тому правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. грн.», - сказано в прес-релізі НБУ.