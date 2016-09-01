Порошенко привітав українців з Днем знань

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

"Особливим є сьогоднішній день для першокласників, перед якими відкриває двері у дивовижний світ знань оновлена українська школа. Знаковим він буде і для тих юнаків та дівчат, які розпочнуть своє навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Вірю, що цей рік буде наповнений незабутніми враженнями, а ваші здібності та наполеглива праця стануть запорукою успіхів і звершень", - йдеться у привітанні Порошенка.

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Також він висловив вдячність педагогам і батькам за "виконання найвідповідальнішої місії — виховання молодого покоління".

"Переконаний, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Досягайте високих результатів у навчанні та будьте активними у громадському житті", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в Україні відзначають День знань: сьогодні розпочнеться новий навчальний рік для школярів і студентів.