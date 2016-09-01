СБУ провела обшуки в українському офісі НТВ+

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак.

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За словами Грицака, обшуки було проведено у зв'язку з тим, що у представництві продавали пристрої для транслювання на території України програм телеканалу.

Голова СБУ підкреслив, що Україні необхідно розробити програму із захисту українського інформаційного простору.

«Нам потрібні не тільки фінанси, нам потрібна, мабуть, програма з захисту українського інформаційного простору. Це стосується насамперед мас-медіа, це стосується кіберпростору, оскільки проти нас працює ціла армія російський «ботів», спецпідрозділи ФСБ і багато інших», - сказав Грицак.

Водночас він зауважив, що питання захисту українського інформаційного простору стосується не тільки СБУ, але й Нацполіції і Нацради з телерадіомовлення.