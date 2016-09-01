На Луганщині заочно судитимуть "ЛНРівських" "прокурорів" двох міст

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганщини, стосовно "ЛНРівських" "прокурора" Кадіївки (Стаханова) та "прокурора" Перевальська Луганської області застосовано інститут спеціального (заочного) досудового розслідування.

Прокуратура за результатами розслідування скерувала до суду обвинувальні акти для розгляду по суті.

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Так званих "прокурорів" "ЛНР" обвинувачують у злочині, передбаченому ч.1 ст.258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.