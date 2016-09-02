У Дніпрі закрили стихійний ринок

У Дніпрі на вулиці Інженерній демонтували стихійний ринок, на якому із близько 100 торгових точок залишилось менше половини. Про це повідомляє Дніпропетровська міськрада.

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«Осередок стихійної торгівлі на вулиці Інженерній, що в Шевченківському районі міста, почали розчищати в ніч на 2 вересня. Вранці торговці вийшли працювати вже на санкціонований ринок, який до цього пустував роками», - йдеться у повідомленні.

Начальник управління реклами й торгівлі міськради Руслан Мороз, який інспектував роботи: «Уздовж вулиці була несанкціонована стихійна торгівля. Зараз вона переміщується на цей ринок і отримує цивілізовану форму».

У міськраді підкреслюють, що на новому місці працюватиме санстанція.

За словами Мороза, переважна більшість кіосків і торгових точок виїхали з вул. Інженерної самостійно, після офіційного попередження. Ті ятки, чиї власники проігнорували припис, демонтували примусово. Наразі в мерії вирішують питання кількох тутешніх кіосків, які отримали документи незаконним шляхом.

Як відомо, минулого тижня в Дніпрі знесли «Шанхай» – відомий стихійний ринок на вулиці Боброва.