Міліція розкрила вбивство директора Київського радіоринку

Сьогодні начальник київської міліції Віталій Ярема розповість про серію розкритих гучних злочинів на території столиці. Як повідомили «Сегодня» в прес-службі міліційного главку, мова йтиме і про розкриття резонансного вбивства екс-директора радіоринку Геннадія Супруненка. Нагадаємо, його вбили дев`ятьма пострілами обідньої пори 5 червня 2007 року. Кілери увірвалися в адміністративне приміщення в той час, коли керівник «Каравайки» проводив нараду зі своїми підлеглими.

Напередодні річниці смерті директора «Каравайки» один з його підлеглих в адміністрації розповів, що через рік на радіоринку ніхто так і не зрозумів, за що саме вбили шефа. Відразу ж після вбивства містом поповзли чутки, що Супруненка «прибрали» через поділ ділянки, на якій розташований ринок або ж нібито через деталі, що продаються на ринку, і містять дорогоцінні метали, у тому числі і золото.