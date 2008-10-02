Антимонопольний комітет зацікавився підвищенням цін на метро у Києві

Антимонопольний комітет України рекомендував КП "Київський метрополітен" утриматися від встановлення необгрунтованих тарифів на проїзд у столичному метрополітені.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як стало відомо київському відділенню комітету, підприємство планує підвищити проїзд в метро. Тому відділення АМК, захищаючи права пасажирів, провело застережливу роботу.

Рекомендації є обов`язковими для розгляду в КП «Київський метрополітен», який сьогодні є монополістом з перевезення в підземці столиці.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління з питань цінової політики Київської міськдержадміністрації вважає оптимальним встановити в столиці тариф за одну поїздку в метро у розмірі 2 грн. Зараз вартість однієї поїздки становить 50 коп.

30 вересня Київрада доручила КМДА забезпечити збереження для киян в довгострокових проїзних квитках діючі на вересень 2008 року тарифи на проїзд в комунальному пасажирському транспорті - 50 копійок.

Депутати рекомендують мерії, яка безпосередньо встановлює тарифи на проїзд у місті, прийняти пропозицію Головного управління цінової політики КМДА про граничні рівні вартості проїзних документів. Таким чином затверджено рекомендовану граничну вартість.

Вартість місячного проїзного квитка на метро пропонується встановити у розмірі 80 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 60 грн.; на два види транспорту, один із яких метро – 130 грн.; на два наземні види транспорту – 110 грн.; на три наземні види транспорту – 140 грн.; на чотири види транспорту (зокрема й метро) – 199 грн.

Проїзні на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 150 грн.; на два види транспорту, один із яких метро – 325 грн.; на два наземні види транспорту – 275 грн.; на три наземні види транспорту – 350 грн.; на чотири види транспорту (зокрема й метро) – 499 грн.

Проїзні на рік: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 275 грн.; на два види транспорту, один із яких метро – 575 грн.; на два наземні види транспорту – 495 грн.; на три наземні види транспорту – 660 грн.; на чотири види транспорту (зокрема й метро) – 799 грн.