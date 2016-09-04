Для розслідування причин пожежі на судні ВМС "Донбас" створено комісію

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС.

"Конкретні причини і розмір завданої шкоди буде встановлено за підсумками роботи комісії, призначеної командувачем ВМС ЗС України. У командуванні ВМС ЗС України переконані: винні мають понести визначену законодавством відповідальність", - наголосили у прес-центрі.

Також відзначається, що командування ВМС висловлює подяку Головному управлінню ДСНС в Одеській області та морському порту Одеси за надану допомогу в гасінні цієї пожежі. Спільні зусилля зазначених служб і військових моряків дозволили в найкоротші терміни локалізувати пожежу, а в подальшому і повністю ліквідувати пожежу, що, в свою чергу, запобігло значним матеріальним збиткам.

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У командуванні вважають, що технічну і бойову готовність "Донбасу" вдасться відновити найближчим часом.

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, вогонь поширився на десятки квадратних метрів, полум'я охопило побутові приміщення, каюти і рубку на двох палубах.

За інформацією джерела, ситуацію посилив "вік" судна (понад 40 років), який позначився, зокрема, "на зношеності перегородок та інших частин судна".

Сьогодні о 4:40 чергово-вахтовою службою пошуково-рятувального судна "Донбас" було виявлено задимлення в районі одного з бойових постів. За викликом на місце події оперативно прибули підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України, аварійно-рятувальна група дивізіону рятувальних суден, пожежний розрахунок Західної Військово-морської бази. Крім того, до гасіння залучалися засоби пожежогасіння Одеського порту.