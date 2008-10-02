Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях, а вдень і на Одещині та Миколаївщині невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частині місцями тумани.

Вітер очікується південно-західний, південний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; вдень 16-21°, на півдні місцями 22-24°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

4 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західній та південній частині невеликі, вдень в Карпатах та Закарпатті помірні дощі. Вночі та вранці у східних та центральних областях подекуди туман.

5 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощі (у східній частині невеликі), у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, 5 жовтня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, 5 жовтня у західних областях 5-10°; вдень у південних, східних областях та в Криму 17-22°, на решті території 4 жовтня 14-19°, 5 жовтня 11-16° (у західних областях 8-13°); в Карпатах вночі та вдень 3-8° тепла.

6- 7 жовтня - часом дощі, на високогір`ї Карпат з мокрим снігом, лише 7 жовтня у західній половині без істотних опадів.

Температура вночі у західних, а 7 жовтня і в північних областях 3-9° тепла, на решті території 6-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 9-15°, на півдні та сході місцями 16-18°, 6 жовтня у західних областях 5-11°.

У Києві у п`ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

По області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

4 жовтня - мінлива хмарність, без істотних опадів; 5 жовтня - хмарна погода з проясненнями, часом дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 4 жовтня 14-19°, 5 жовтня 11-16°.

6 жовтня - часом дощ, 7 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 6 жовтня 6-12°, 7 жовтня 4-9°; вдень 9-15°.