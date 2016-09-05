Поліція вилучила відео з камер спостереження "Інтера" - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"Незважаючи на перепони власників і керівництва ресурсу, істина буде встановлена. Інформація обробляється. Деталі інциденту буде встановлено. Ми будемо повідомляти", - написав він.

Як повідомляє LB.ua, сьогодні біля головного офісу телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській почали збиратися противники політики телеканалу, будівлю обнесли парканом. Активісти обклеїли її роздруківками з написом: "Інтер - геть", аналогічний напис нанесено на паркан фарбою. Біля офісу телекомпанії присутня поліція, стоїть пожежна машина.

Читайте такожПідпал "Інтера": співробітники каналу показали наслідки пожежі (відео)

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в будівлі, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер", сталася пожежа через підпал. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" були колишні бійці 30 бригади ЗСУ.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в самій будівлі телеканалу «Інтер» було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння на 1-му поверсі, на площі 10 кв. м та на 2-му поверсі, на площі 20 кв. м. Через 20 хвилин після ліквідації пожежі внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на другому поверсі на площі 60 кв. м.