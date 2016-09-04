Геращенко назвала підпал "Інтера" провокацією, у тому числі проти країни

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Я проти підпалів. Навіть якщо мені не подобається чиясь редакційна політика. Я засуджую такі методи з'ясування стосунків зі ЗМІ і вважаю подібне провокацією, в т ч проти країни", - написала Геращенко.

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Також інцидент на вул.Щусєва у будівлі "Інтера" прокоментував директор департаменту політики та комунікацій МЗС Олексій Макєєв.

"Вважаю, що підпали і насильство проти журналістів - абсолютно неприпустиме", - зазначив він.

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Вперше за цей рік увімкнув Інтер. Вважаю, що підпали і насильство проти журналістів - абсолютно неприпустиме! pic.twitter.com/mdcmSnR7N3 — Oleksii Makeiev (@Makeiev) September 4, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні підпалили будівлю, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", що виробляє телепрограми для каналу Інтер. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого підпалювали шини.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.