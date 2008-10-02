Завтра гривня може впасти до 5,3 за долар?

Сьогодні під час торгів на міжбанківському валютному ринку курс національної валюти знизився до рівня 5,22-5,24 грн./дол.

За даними ділерів, сьогодні торги почалися з позначки 5,15-5,18 грн./дол., а до кінця торгів курс національної валюти знизився до рівня 5,22-5,24 грн./дол.

«Якщо Національний банк України не вийде на ринок з валютними інтервенціями для підтримки гривні, завтра курс може «пробити» позначку в 5,3 грн./дол.», - зазначив УНІАН ділер одного з комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, Національний банк України обнародував заяву про те, що він використовуватиме золотовалютні резерви лише для підтримки стабільності гривні, забезпечення розрахунків за критичним імпортом і за державними боргами, але не має наміру йти на поводі у спекулянтів.