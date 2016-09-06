Львівські археологи знайшли давню ткацьку майстерню

На Львівщині, поблизу міста Белз, археологи знайшли рештки ткацького верстату, якому близько двох тисяч років, повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України.

"На початку першого тисячоліття тут існувало поселення, мешканці якого були тісно пов’язані торговими зв’язками із Римською імперією. Люди ж на цьому місці жили протягом довгого періоду: сліди заселення зафіксовано від кінця палеоліту (ХI тис. до н. е.) і до давньоруського часу (ХІ-ХІІІ ст.)", - йдеться в повідомленні.

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У рамках обласної програми "Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки" дослідники проводять розкопки на двох давніх поселеннях в околицях Белза. Серед них і багатошарова пам’ятка Белз-22 в урочищі Гора, поверхня якої впродовж останніх десятиліть інтенсивно розорюється та руйнується скарбошукачами.

"Найцікавішими для нас є рештки вертикального ткацького верстату, який датується римським часом. На глибині 1 м виявили рештки, ймовірно, житлового об’єкту, у куті якого збереглися більше 30 глиняних тягарців, що використовувалися у прядінні. Шкода, але решток самого ткацького верстату виявити не вдалося, оскільки він був виготовлений з дерева", - говорить начальник експедиції, кандидат історичних наук, заступник директора "Рятівної археологічної служби" Тарас Милян.

Отримані результати археологи обіцяють представити до кінця року, зокрема, у грудні на науковій конференції у Белзі.