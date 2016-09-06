Львівські археологи знайшли давню ткацьку майстерню
На початку першого тисячоліття поблизу міста Белз існувало поселення, мешканці якого були тісно пов’язані торговими зв’язками із Римською імперією.
На Львівщині, поблизу міста Белз, археологи знайшли рештки ткацького верстату, якому близько двох тисяч років, повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу "Рятівної археологічної служби" Інституту археології НАН України.
"На початку першого тисячоліття тут існувало поселення, мешканці якого були тісно пов’язані торговими зв’язками із Римською імперією. Люди ж на цьому місці жили протягом довгого періоду: сліди заселення зафіксовано від кінця палеоліту (ХI тис. до н. е.) і до давньоруського часу (ХІ-ХІІІ ст.)", - йдеться в повідомленні.
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У рамках обласної програми "Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки" дослідники проводять розкопки на двох давніх поселеннях в околицях Белза. Серед них і багатошарова пам’ятка Белз-22 в урочищі Гора, поверхня якої впродовж останніх десятиліть інтенсивно розорюється та руйнується скарбошукачами.
"Найцікавішими для нас є рештки вертикального ткацького верстату, який датується римським часом. На глибині 1 м виявили рештки, ймовірно, житлового об’єкту, у куті якого збереглися більше 30 глиняних тягарців, що використовувалися у прядінні. Шкода, але решток самого ткацького верстату виявити не вдалося, оскільки він був виготовлений з дерева", - говорить начальник експедиції, кандидат історичних наук, заступник директора "Рятівної археологічної служби" Тарас Милян.
Отримані результати археологи обіцяють представити до кінця року, зокрема, у грудні на науковій конференції у Белзі.