На Львівщині археологи розкопали залишки житла готів III століття нашої ери (фото)
На Львівщині в околицях міста Броди, в урочищі Заставки, археологи знайшли житлово-господарський комплекс вельбарської культури, ймовірність існування якого – середина, друга половина III століття нашої ери.
Як зазначив у коментарях керівник експедиції, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Онищук, комплекс складався з житлової будівлі-землянки з глиняною піччю та двох господарських ям, повідомляє ZIK.
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Згідно з повідомленням, серед артефактів, які знайшли археологи в заповнених спорудах і в культурному шарі, були рештки бронзових і залізних фібул, бронзова сережка і велика кількість фрагментів ліпнини та кружального посуду.
Розкопки проводили студенти-історики ЛНУ ім. Івана Франка в рамках навчальної практики. Також частково допомагали їм у цьому члени Бродівської громадської організації «Край» під керівництвом декана Бродівського деканату УГКЦ отця Богдана Вихору.