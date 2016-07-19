На Львівщині археологи розкопали залишки житла готів III століття нашої ери (фото)

Як зазначив у коментарях керівник експедиції, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка Ярослав Онищук, комплекс складався з житлової будівлі-землянки з глиняною піччю та двох господарських ям, повідомляє ZIK.

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Згідно з повідомленням, серед артефактів, які знайшли археологи в заповнених спорудах і в культурному шарі, були рештки бронзових і залізних фібул, бронзова сережка і велика кількість фрагментів ліпнини та кружального посуду.

Розкопки проводили студенти-історики ЛНУ ім. Івана Франка в рамках навчальної практики. Також частково допомагали їм у цьому члени Бродівської громадської організації «Край» під керівництвом декана Бродівського деканату УГКЦ отця Богдана Вихору.