Порошенко про боєготовність України: нехай тільки сунуться

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході щорічного звернення до Верховної Ради.

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"Весною 2014 року наші герої-добровольці відбивались від ворога голими руками: не було бронетехніки, зброї. Не був захищений наш повітряний простір. І наголошую, зараз, тепер – все інакше. Нехай тільки сунуться", - сказав президент.

За словами Порошенка, військовий парад на День Незалежності у Києві був символічним звітом.