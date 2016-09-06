Порошенко про боєготовність України: нехай тільки сунуться

10:52, 06 вересня 2016
Суспільство
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Парад на День Незалежності у Києві 24 серпня 2016 року був символічним звітом про боєготовність України.

Петро Порошенко виступає з посланням у Раді / фото УНІАН

Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході щорічного звернення до Верховної Ради.

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"Весною 2014 року наші герої-добровольці відбивались від ворога голими руками: не було бронетехніки, зброї. Не був захищений наш повітряний простір. І наголошую, зараз, тепер – все інакше. Нехай тільки сунуться", - сказав президент.

За словами Порошенка, військовий парад на День Незалежності у Києві був символічним звітом.

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