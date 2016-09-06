На Донеччині заочно судитимуть керівника "військового училища ДНР"

12:13, 06 вересня 2016
Суспільство
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Прокуратура Донецької області передала до суду матеріали для заочного засудження зрадника, який очолив "військовий навчальний заклад" терористичної організації "ДНР".

суд судья фемида / tut.by

За повідомленням прес-служби прокуратури Донецької області, 2 вересня до суду спрямовано обвинувальний акт у відношенні 49-річного уродженця Харківської області, який нині мешкає у Донецьку та співпрацює з терористами "ДНР".

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Чоловіку інкримінують участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Правоохоронці встановили, що громадянин України Михайло Тихонов у квітні 2014 року з власної ініціативи вступив до лав терористичної організації "ДНР", а саме став командиром незаконного збройного формування - 5-ої Донецької Окремої мотострілецької бригади "Оплот" 1-го Армійського корпусу так званого "міністерства оборони" терористичної організації "ДНР" та отримав позивний "Тихон".

Бойовики присвоїли йому військове звання "полковник", після чого він, протягом 2014-2015 років брав участь у злочинній діяльності терористів, а саме здійснював керівництво військовими підрозділами "Оплот" та приймав безпосередню участь в бойових діях в районі н.п. Донецьк, Мар’їнка, Вуглегірськ, Шахтарськ, Сніжне, Дмитрівка, Іловайськ, Маринівка, Кожевня, Горлівка, Докучаєвськ Донецької області проти Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

У листопаді 2014 року обвинувачуваного обрали так званим депутатом "народної ради" "ДНР", а у червні 2015 бойовики призначили його на посаду начальника "державного військового освітнього закладу "Донецьке вище загальновійськове командне училище збройних сил "ДНР".

Окрім цього, слідчі встановили, що поплічник терористів з 2014 року і досі є координатором діяльності диверсійно-розвідувальних груп "ДНР". Він вербує громадян для сприяння діяльності бойовиків, а також створив та безпосередньо керує розгалуженою агентурною мережею на території Донецької та Харківської областей.

Зловмисника судитимуть заочно, йому загрожує до 15 років тюрми.

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