Село на Вінничині готують до евакуації

12:02, 01 вересня 2006
Суспільство
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Ситуацію контролює міліція

Вирішується питання про евакуацію близько 500 жителів села Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, де знайдено міни часів війни.

У цьому селі, у приватному господарстві під час земляних робіт виявлено три протитанкові міни часів Великої Вітчизняної війни, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, виявлені у дворі будинку 47-річного господаря міни зараз знаходяться під охороною міліції.

Вирішується питання щодо евакуації близько 500 жителів села на період, коли будуть проводитись роботи зі знешкодження боєприпасів.

 

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