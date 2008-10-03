Україна отримає другий Чорнобиль через американські ТВЕЛи - експерт

Постачання американського ядерного палива на українські атомні електростанції може призвести до другого Чорнобиля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Інституту нової економіки (Росія) Сергій ГЛАЗЬЄВ сьогодні на пленарній сесії Другого університету YES, яка триває сьогодні в Києві.

Експерт прокоментував пріоритетні напрямки співробітництва між Україною і США, зокрема у такій традиційній для Російської Федерації сфери впливу на Україну як атомна енергетика.

У зв’язку з цим він зауважив, що технічні параметри радянських АЕС, які є в Україні, вимагають постачання ТВЕЛів виробництва Росії.

«Порушення технічних параметрів експлуатації АЕС може призвести до катастрофічних наслідків. У Східній Європі вже були спроби завантажувати АЕС радянських проектів американськими ТВЕЛами - це закінчилося аварійною ситуацією», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він також зауважив, що Україні немає ніякого економічного сенсу, а також з огляду на питання безпеки, закуповувати ядерне паливо у США.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалив рішення про це в обхід національного законодавства, минуючи тендерну процедуру, сказав він.

С.ГЛАЗЬЄВ повідомив, що американське ядерне паливо на 30% дорожче за російське, і до того ж є небезпечним для української атомної енергетики.

«Постачання американського ядерного палива на українські АЕС може призвести до другого Чорнобиля. Така політика є прикладом русофобії з боку української влади, яка може призвести Україну як до колосальних економічних втрат, так і до великих техногенних ризиків», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, під час останнього візиту до США В.ЮЩЕНКО обговорив з Президентом США Джорджем БУШЕМ питання енергетичної співпраці. Зокрема, Президент України надав високу оцінку роботі американської сторони щодо адаптації американського ядерного палива для українських АЕС.

На даний час монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на поставку свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».