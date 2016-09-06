На Харківщині викрили майора поліції, яка за хабарі видавала дозволи на носіння зброї

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, інспектор дозвільної системи одного з відділень ГУ НПУ в Харківській області вимагала та отримала 12 тисяч гривень від харків’янина за безперешкодне одержання дозволу на носіння та зберігання травматичної зброї.

Досудове розслідування проводить прокуратура Харківської області за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Читайте такожНа Дніпропетровщині судитимуть начальника пожежної частини, який погорів на хабарі

На даний час слідство розглядає два епізоди злочинної діяльності, під час якої 35-річна працівниця поліції отримала по 12 тисяч гривень з кожного «клієнта».

Найближчим часом слідчі прокуратури оголосять підозру фігурантці провадження. Вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.