В Одесі заарештували керівника Інституту сільського господарства, затриманого на хабарі у півмільйона

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

«Судом 31 серпня задоволено клопотання прокуратури про обрання керівнику Інституту сільського господарства НААН України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено розмір застави у 3 мільйони гривень, хоча прокуратура орієнтувала суд на 10 мільйонів гривень. Крім того, керівника інституту за клопотанням прокуратури відсторонено від займаної посади», - повідомили в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня слідчі прокуратури Одеської області спільно з співробітниками СБУ затримали виконуючого обов'язки директора Інституту сільського господарства НААН України під час отримання 500 тисяч гривень хабара.

За даними прокуратури, встановлено, що директор наукової установи отримав від керівника державного дослідного господарства, яке є структурним підрозділом інституту, гроші за непроведення перевірки підприємства і збереження його на посаді. За «вирішення» зазначеного питання чиновник вимагав 3 мільйони гривень і отримав від директора господарства частину обумовленої суми.