Держкіно заборонило показ ще шести російських стрічок (список)

Про це повідомили у прес-службі Держкіно.

Це сталося за результатами розгляду експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів художніх стрічок та серіалів виробництва Російської Федерації.

Так, було відмовлено в державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення художньому фільму "Нічні вартові" ("Ночные стражи"), реж. Велівіс Е., 2016 р.

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Також скасовано державну реєстрацію та анульовано прокатні посвідчення:

т/c "Не шкодую, не кличу, не плачу" ("Не жалею, не зову, не плачу"), реж. Криворучко І., 2011р.;

т/с "Знайда-3" ("Найдёныш-3"), реж. Курбанов С., 2012 р.;

т/с "Було це на Кубані" ("Дело было на Кубани"), реж. Щербін С., 2011 р.;

х/ф "Недолуга невістка" ("Непутевая невестка"), реж. Бистрицький С. 2012 р.;

т/с "Коли розквітне багульник" ("Когда зацветёт багульник"), реж. Краснова Ю., 2010 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за останні два роки виключила з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, 73 російських телеканали.