Держкіно заборонило показ ще шести російських стрічок (список)
Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення ще на низку фільмів російського виробництва.
Про це повідомили у прес-службі Держкіно.
Це сталося за результатами розгляду експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів художніх стрічок та серіалів виробництва Російської Федерації.
Так, було відмовлено в державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення художньому фільму "Нічні вартові" ("Ночные стражи"), реж. Велівіс Е., 2016 р.
Читайте такожНацрада з телерадіомовлення заборонила ретрансляцію ще 4 російських телеканалів
Також скасовано державну реєстрацію та анульовано прокатні посвідчення:
т/c "Не шкодую, не кличу, не плачу" ("Не жалею, не зову, не плачу"), реж. Криворучко І., 2011р.;
т/с "Знайда-3" ("Найдёныш-3"), реж. Курбанов С., 2012 р.;
т/с "Було це на Кубані" ("Дело было на Кубани"), реж. Щербін С., 2011 р.;
х/ф "Недолуга невістка" ("Непутевая невестка"), реж. Бистрицький С. 2012 р.;
т/с "Коли розквітне багульник" ("Когда зацветёт багульник"), реж. Краснова Ю., 2010 р.
Раніше УНІАН повідомляв, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за останні два роки виключила з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, 73 російських телеканали.