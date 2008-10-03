НБУ на 6 жовтня підвищив офіційний курс гривні

Національний банк України на 6 жовтня ц.р. підвищив офіційний курс гривні на 0,02 коп. - до 4,8695 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Нагадаємо, сьогодні, після тривалої перерви, НБУ вийшов на ринок із продажем іноземної валюти за курсом 5 грн. за 1 дол. Сьогодні курс протягом дня торгувався на рівні 5,15-5,27 грн./дол., до середини торгів гривня зміцнилася до 5,11-5,17, а під завершення торгів котирування були на рівні 5,18-5,2 грн./дол.