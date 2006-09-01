Азаров закликає не лякати дітей робітниками

У країні надлишок фахівців з вищою освітою і не вистачає фахівців робочих професій. Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ під час своєї лекції в Національному університеті ім. Т.Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що за останні роки девальвувалося поняття вищої освіти, і «у нас вже колишні технікуми випускають магістрів».

«Нам не потрібно стільки фахівців з вищою освітою. Я говорю крамольні і не популярні речі, але це правда. А нам не вистачає робочих будівельних професій, не вистачає зварювальників, токарів і т.д., - сказав М.АЗАРОВ. - Для нас робітник став чимось страшним, чим ми своїх дітей лякаємо. Це що нормальне? Це абсолютно не нормально. І ми повинні піднімати престиж з одного боку робочої людини, з іншого - престиж інженера, фахівця».

У свою чергу ректор Університету ім. Тараса Шевченка Віктор СКОПЕНКО зазначив, що Україна займає одне з перших місць за кількістю вузів у світі. І також відзначив, що часто навчальні заклади, які є університетами, не відповідають відповідним вимогам.