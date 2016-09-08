Справа Шеремета: Україна очікує від ФБР результатів експертиз

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян.

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“ФБР бере участь у розслідуванні. Ми зараз від них черкаємо результатів експертиз”, - сказав Троян.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль перебував у її власності

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства відомого журналіста. Також Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.