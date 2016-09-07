Аваков відмовився розкрити деталі у справі Шеремета, але не виключив присутність "російського сліду"

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 каналі.

Аваков відмовився коментувати деталі розслідування, заявивши, що коментувати потрібно лише результат. При цьому він нагадав про імперську Росію, яка готова піти на все, щоб дестабілізувати ситуацію, в тому числі організувати вбивство журналіста.

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"Наш ворог, імперська Росія на чолі з диктатором Путіним не зупиниться ні перед чим, щоб дестабілізувати нашу країну. В тому числі, і через терористичні атаки на журналістів впливових, на іноземців, програми і так далі. Я не виключаю, що в ситуації з вбивством Шеремета ми маємо таку ситуацію", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше Антон Геращенко заявив, що слідство ще не визначилося із основною версією вбивства Шеремета.