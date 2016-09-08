Організатори Євробачення відповіли на фантазії росЗМІ про можливе перенесення конкурсу до РФ
13:57, 08 вересня 2016Суспільство
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Організатори Євробачення повідомили, що конкурс точно пройде в Україні: у Києві, Одесі чи Дніпропетровську.
Євробачення точно пройде в Україні, запевнили організатори конкурсу / Фото wikimedia.org
Про це вони повідомили в коментарі "Говорит Москва".
"Місто-господар змагання буде оголошене в установленому порядку, будь-які зміни будуть позначені на сайті Євробачення", - відповіли в Європейській мовній корпорації.
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Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що якщо до жовтня Україна не обере місто, де пройде конкурс, то право на його організацію може отримати Австралія (конкурсанти з цієї країни посіли друге місце) або Росія.
Нагадаємо, українська співачка Джамала виграла Євробачення-2016 з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар.
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