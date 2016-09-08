На Одещині заочно судитимуть бойовика з абхазької банди "П'ятнашка" у складі "ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина за ч.1 ст. 258-3 КК України. Чоловік обвинувачується в участі у діяльності терористичної організації "ДНР".

"Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у 2014 році вступив до лав озброєного формування "Абхаз" та "Пятнашка" "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині правоохоронцям здався бойовик з терористичної бригади "П’ятнашка" (відео)

У подальшому чоловік приймав участь у бойових діях проти сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту, а також у містах Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка Донецької області.

Так звана "Інтернаціональна бригада "П’ятнашка" відома тим, що у її складі воюють вихідці з Абхазії, а прапор самопроголошеної кавказької республіки міститься на емблемі бандформування разом з триколором "ДНР".