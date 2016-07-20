Сьогодні шість міст зійдуться у "битві" за право приймати Євробачення-2017

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, о 18:40 у прямому ефірі телеканалу «UA:Перший» Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон позмагаються за право приймати Євробачення-2017.

Усі шість міст представлять свої пропозиції усій Україні. В ефірі будуть зібрані всі подробиці відбору міста-господаря Євробачення-2017, дані про критерії та вимоги, а також новини із засідань Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу Євробачення у 2017 році.

"У прямому ефірі «Битви міст», на який запрошено журналістів, експертів і глядачів, відбудеться публічна презентація кожного міста", - повідомили в КМДА.

Київ представлятиме заступник голови КМДА Олексій Резніков.

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На Софійській площі буде організовано фан-зону проекту «Битва міст». У рамках відкриття фан-зони КМДА та проект Folk Ukraine організовують флеш-моб, який транслюватиметься під час включення в прямому ефірі телеканалу «UA:Перший».

Нагадаємо, 1 серпня буде оголошено місто, яке перемогло у конкурсі з відбору міста, в якому проводитиметься «Євробачення-2017».

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення 2016», що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. Наступний конкурс «Євробачення-2017» прийматиме Україна.