В День міста у Дніпрі встановлять три рекорди

В рамках гастрономічного фестивалю на набережній Дніпра у День міста збираються встановити або побити кілька рекордів. Про це повідомляє dnepr24.

Читайте такожУ Дніпропетровських школах заборонили продавати чіпси і газовану воду

Всі рекорди будуть їстівними і будуть складатися з найбільшої ковбасної нарізки, яка повинна стати рекордом України, карамельного герба та барної стійки з банок з арахісом. Після фіксації рекордів жителі Дніпра зможуть їх спробувати.

Як відомо, в цьому році, традиційно у другу неділю вересня, Дніпро відзначає своє 240-річчя. Місто засноване в 1776 році.