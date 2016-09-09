В День міста у Дніпрі встановлять три рекорди
15:11, 09 вересня 2016Суспільство
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У святкові вихідні на набережній Дніпра відбудеться масштабний гастрофестиваль.
У Дніпрі встановлять три рекорди / УНІАН
В рамках гастрономічного фестивалю на набережній Дніпра у День міста збираються встановити або побити кілька рекордів. Про це повідомляє dnepr24.
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Всі рекорди будуть їстівними і будуть складатися з найбільшої ковбасної нарізки, яка повинна стати рекордом України, карамельного герба та барної стійки з банок з арахісом. Після фіксації рекордів жителі Дніпра зможуть їх спробувати.
Як відомо, в цьому році, традиційно у другу неділю вересня, Дніпро відзначає своє 240-річчя. Місто засноване в 1776 році.
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