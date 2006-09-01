Одеський суд відмовився видавати до Росії кримінального авторитета

Сьогодні суддя Приморського райсуду Одеси Юрій КУШНІРЕНКО ухвалив рішення звільнити з-під варти Султанбека АЙДАМІРОВА, уродженця Грозненського району РФ, відомого в кримінальному світі як Султан.

Вердикт про відмову екстрадиції С.АЙДАМІРОВА в Росії винесено на підставі того, що МВС РФ, на думку суду, не надало переконливих документів про причетність С.АЙДАМІРОВА до скоєння злочинів, а також про його російське громадянство.

Разом з тим, суддя Ю.КУШНІРЕНКО визнав переконливими докази, приведені адвокатом С.АЙДАМІРОВА, про наявність у підсудного українського громадянства. З урахуванням цієї обставини, здійснити екстрадицію неможливо.

Як повідомляв УНІАН, уродженець Грозненського району РФ С.АЙДАМІРОВ був затриманий працівниками міліції 1 серпня поточного року в Одеській області, оскільки розшукувався російськими правоохоронцями за скоєння особливо небезпечних злочинів на території РФ. Зловмисник намагався сховатися в Україні, використовуючи 4 фальшивих паспорти, і проживав під ім`ям Сергія ЗІНОВ’ЄВА. 30 серпня він був звільнений - закінчився термін утримання під вартою. А МВС РФ, добиваючись екстрадиції затриманого, своєчасно не надало документальних підтверджень причетності С.АЙДАМІРОВА до інкримінованих злочинів і підтвердження громадянства. Крім того, його адвокати надали Печерському райсуду Києва, що розглядав справу про екстрадицію, докази, що С.АЙДАМІРОВ є громадянином України і тому не може бути екстрадований в Російську Федерацію.

Довідка УНІАН. 31 липня Генпрокуратура Росії направила офіційну інформацію про отримання колишнім полковником СБУ Володимиром КРИЖАНОВСЬКИМ російського громадянства у відповідь на клопотання Генпрокуратури України про надання правової допомоги в розслідуванні кримінальної справи. За даними СБУ, В.КРИЖАНОВСЬКИЙ обвинувачується у використанні підроблених документів з метою реалізації цирконію і гафнію, конфіскованих у рамках розслідування кримінальної справи, що призвело до недоотримання державним бюджетом України значних коштів. 3 липня цього року СБУ повідомила, що В.КРИЖАНОВСЬКИЙ був затриманий у м. Твер (Росія), направлений до слідчого ізолятору, де і перебував, чекаючи на екстрадицію до України.