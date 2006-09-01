Встановлене повітряне сполучення між Україною і Пакистаном

З 1 вересня авіакомпанія "АероСвіт" приступила до перевезення пасажирів між столицею України і найбільшим пакистанським містом Карачі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі української авіакомпанії.

Як наголошується в повідомленні, новий маршрут українська авіакомпанія обслуговуватиме спільно з пакистанським національним перевізником "Пакистанські авіалінії" (Pakistan International Airlines (PIA).

Відповідно до код-шерінгової угоди (code-share agreement), укладеної компаніями, регулярні рейси на лінії спільної експлуатації Київ-Карачі виконуватимуться чотири рази на тиждень з проміжною посадкою в аеропорту арабського емірату Дубаї. "АероСвіт" виступить фактичним перевізником на сегменті Київ-Дубаї, а "Пакистанські авіалінії" - на сегменті Дубаї-Карачі.

Пасажири з Пакистану також одержать можливість скористатися іншими рейсами "АероСвіту". При цьому до продажу перевезень на рейси "АероСвіту" буде залучено широку мережу агентств – партнерів "Пакистанських авіаліній".

Спільним розкладом, затвердженим компаніями, польоти між Києвом і Карачі передбачено щопонеділка, щосереди, щоп`ятниці і щосуботи. Надалі, в міру розвитку напрямку, "АероСвіт" має намір встановити пряме повітряне сполучення між Україною і Пакистаном, наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Пакистанські авіалінії" – друга за величиною авіакомпанія в Південній Азії. У 2005 р. - перевезла 5,5 млн. пасажирів. Експлуатує 42 літаки, включаючи 13 далекомагістральних. Обслуговує 46 міжнародних маршрутів, виконує польоти до 34 країн. Внутрішніми рейсами сполучає Карачі з 26 містами Пакистану.

Авіакомпанія "АероСвіт" – Українські авіалінії" має у своєму розпорядженні 13 літаків, зокрема 2 далекомагістральних. Маршрутна мережа включає 12 внутрішньоукраїнських і 60 міжнародних напрямків до 31 країни світу. У 2005 р. перевезла 1,4 млн. пасажирів.