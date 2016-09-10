У балаклавах і з димовими шашками: "Азов" пікетує будівлю Печерського райсуду (фото, відео)

Вони організували ходу від станції метро "Кловська" до будівлі Печерського райсуду на Хрестовому провулку, передає "Громадське".

Мітингувальники вигукують гасла: "Поки ми єдині - ми непереможні" і "Разом і до кінця".

Під будівлею суду активісти запалили димову шашку, а також одягли балаклави.

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Біля будівлі суду за правопорядком стежать близько 50 бійців Національної гвардії.

В цивільному корпусі "Азов" заявили про затримання 10 учасників під час акції протесту біля "Київміськбуду" на вулиці Суворова в Києві 9 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня вранці представники цивільного корпусу "Азов" заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі столиці, протестуючи проти забудови у Святошинському районі.

Пізніше поліція розблокувала офіс, трьох учасників акції було затримано і доправлено до Печерського райвіддлу поліції.