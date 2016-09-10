У балаклавах і з димовими шашками: "Азов" пікетує будівлю Печерського райсуду (фото, відео)
Близько 100 людей з громадянського корпусу "Азов" пікетують будівлю Печерського райсуду Києва на підтримку затриманого голови київської організації Сергія Філімонова.
Вони організували ходу від станції метро "Кловська" до будівлі Печерського райсуду на Хрестовому провулку, передає "Громадське".
Мітингувальники вигукують гасла: "Поки ми єдині - ми непереможні" і "Разом і до кінця".
Під будівлею суду активісти запалили димову шашку, а також одягли балаклави.
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Біля будівлі суду за правопорядком стежать близько 50 бійців Національної гвардії.
В цивільному корпусі "Азов" заявили про затримання 10 учасників під час акції протесту біля "Київміськбуду" на вулиці Суворова в Києві 9 вересня.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня вранці представники цивільного корпусу "Азов" заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі столиці, протестуючи проти забудови у Святошинському районі.
Пізніше поліція розблокувала офіс, трьох учасників акції було затримано і доправлено до Печерського райвіддлу поліції.