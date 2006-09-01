Журналісти поспілкувалися з депутатом, підозрюваним у вбивстві Єрохіна

Сьогодні в ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела в міліції з`явилося повідомлення про те, що народний депутат, підозрюваний як можливий замовник вбивства полковника УБОЗ Романа Єрохіна, входить до складу фракції блоку Тимошенко. Джерело відмовилося назвати прізвище депутата, але зазначило, що прізвище починається на літеру "Ш".

Журналісти «Дзеркала тижня» попросили народного депутата, про якого йшлося, відповісти на ряд питань.

- Ви були знайомі з Романом Єрохіним?

- Така людина на Донбасі була. Я чував про нього, але ніколи не вирішував із ним ні особистих, ні службових питань.

- Ви ніколи не спілкувалися з ним і взагалі не зустрічалися?

- Ви знаєте, якщо випадково і зустрічався, то, може, років 5—6 тому.

- А з Сергієм Близніковим ви знайомі?

- Так, я знаю його. Я взагалі багатьох на Донбасі знаю.

- Коли ви бачилися з ним востаннє?

- Скажіть, а до чого це запитання?

- Запитання до того, що, наскільки відомо, сьогодні він є одним із головних підозрюваних у справі про вбивство офіцера УБОЗу Р.Єрохіна.

- Ну, в такому разі, я вважаю, що на даний момент таке запитання — прерогатива слідства. Я не хотів би, щоб ви неправильно витлумачили відповідь.

- Чи відомо вам, що ви і назва фінансової структури, яку пов’язують із вашим ім’ям, нібито фігуруєте в цій кримінальній справі?

- Я читав в Інтернеті, чув по телевізору, що там фігурують політики і з того, і з іншого боку. То плітки, офіційно мені ніхто про це нічого не казав.

- Правоохоронні органи не тільки не пред’являли вам обвинувачення, а й навіть не викликали свідком, наприклад?

- Ніхто не виходив на мене, нікуди мене не запрошував. Я ось від вас тільки зараз це чую.

- А чи є у вас версія щодо того, чому ви фігуруєте у цій справі?

- Я думаю, це політика. Більше навіть навколополітичні процеси. У людей є бажання перевести цей скандал на політичний ґрунт і, гадаю, приховати справжніх замовників злочину.

- А як би ви пояснили, що ваш телефон нібито був у списку загиблого Єрохіна?

- Гадаю, оскільки він офіцер УБОЗу, в нього там міг бути чий завгодно телефон. Правоохоронним органам сьогодні легше взяти роздруківку дзвінків і перевірити, чи були у мене з ним розмови. Я свій телефон йому особисто не давав.

"Дзеркало тижня"