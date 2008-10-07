Мельниченко вирішив, що його плівки принесуть мільярди

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що визнання достовірності записів, які є в нього, дасть змогу повернути до бюджету України викрадені мільярди доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

"На моїх плівках зафіксовані численні злочини, і розслідування цих злочинів допоможе повернути десятки мільярдів доларів до бюджету України", - заявив МЕЛЬНИЧЕНКО, зазначивши, що саме тому він наполягає на проведенні експертизи на предмет достовірності записів, які є в нього.

"На превеликий жаль, у нас єдиний механізм для проведення експертизи - в рамках розслідувань за фактами викрадання і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, викрадання і побиття політдіяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і фактом побиття народного депутата ІЛЛЯШКЕВИЧА", - пояснив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він так само зазначив, що одним з тих, кому доведеться відповідати перед законом у разі проведення такої експертизи, стане екс-Президент України Л.КУЧМА.