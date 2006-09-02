Помер перший заступник міністра внутрішніх справ (фото)

Сьогодні вночі від серцевого нападу помер депутат Київради від фракції «Наша Україна», перший заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Бондаренко.

Про це повідомив сьогодні на початку проведення міського суботника заступник київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Він передав співчуття родичам, близьким та знайомим О.Бондаренка.

Довідка УНІАН. О.Бондаренко народився в 1955 році на Київщині. Генерал-лейтенант міліції, з лютого 2005 р. перший заступник міністра внутрішніх справ, депутат Київської міськради з квітня 2006 року, у 2001-03 роках був заступником начальника податкової міліції - начальником Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової адміністрації України.