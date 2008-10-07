Ватикан прийняли до Інтерполу

Ватикан став 187-м членом Інтерполу. Рішення про прийняття цієї держави до організації було ухвалене одноголосно у вівторок на 77-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу, яка проходить в Санкт-Петербурзі (Росія).

Після цього в.о. президента Міжнародної організації кримінальної поліції Артуро Еррера Вердуго вручив представникові Святого престолу прапор організації.

Представник Ватикану заявив, що його держава, де проживає 460 осіб, вступає до Інтерполу, "тому що поділяє ідеї цієї міжнародної організації в боротьбі з глобальними викликами".

"Присутність Ватикану може стати знаком схвалення діяльності Інтерполу в різних місцях нашого світу", - зазначив він.

Міжнародна організація кримінальної поліції веде свою історію з 1923 року. Її штаб-квартира розташована в Ліоні у Франції.