10 років тому Віктор Ющенко дав свій найвідоміший автограф
12:47, 02 вересня 2006Суспільство
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Перший ювілей національної валюти
10 років тому, 2 вересня 1996 року, в Україні запроваджена грошова одиниця – гривня.
Вона змінила тимчасові купоно-карбованці, ставши українською національною валютою.
Перші купюри друкували у Канаді, а підпис на них ставив голова Національного банку України, нині - чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Більшість купюр, крім банкноти номіналом у двісті гривень, змінювали своє обличчя від одного до трьох разів, а одногривневі банкноти мають вісім різновидів.
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