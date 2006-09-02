10 років тому Віктор Ющенко дав свій найвідоміший автограф

10 років тому, 2 вересня 1996 року, в Україні запроваджена грошова одиниця – гривня.

Вона змінила тимчасові купоно-карбованці, ставши українською національною валютою.

Перші купюри друкували у Канаді, а підпис на них ставив голова Національного банку України, нині - чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Більшість купюр, крім банкноти номіналом у двісті гривень, змінювали своє обличчя від одного до трьох разів, а одногривневі банкноти мають вісім різновидів.