Черновецький про торговельні точки, двірників і будівельне сміття

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір зобов`язати всіх власників торгових точок Києва організувати прибирання прилеглої території в радіусі 200 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні під час столичного суботника, організованого депутатами Київради Блоку Леоніда Черновецького.

«Ми примусимо всіх, хто торгує в Києві, окремо займатися прибиранням сміття. Для них це нічого не коштує. Вони споюють у день тисячі киян, хай наймуть хоча б одного двірника. А інакше ми позбавлятимемо їх ліцензії при всій повазі до їхнього бізнесу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він повідомив, що в радіусі 200 метрів кожен підприємець повинен буде розмістити корзини для сміття і стежити за порядком.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що збирається значно підвищити зарплату двірникам для того, щоб зробити цю професію більш популярною і підвищити статус тих, хто займається прибиранням міста. Він сказав: «вони (двірники) одержуватимуть більше, ніж начальники ЖЕКів. Це будуть кияни, і це буде привілейована професія». Мер також планує ввести обов`язковий вивіз сміття непобутового, тобто того, який утворюється під час ремонтів квартир. Він наголосив, що кожен киянин зобов`язаний вивозити таке сміття за свій рахунок, а не залишати його у дворах. Інакше сусіди можуть зателефонувати до мерії і розповісти про порушників, щоб до них міські власті застосували заходи.

У сьогоднішньому суботнику, який почався о 9-й ранку на Контрактовій площі Києва, взяли участь, окрім Л.ЧЕРНІВЕЦЬКОГО, також його заступник Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, в.о. заступника Володимир ГОЛОВАЧ, заступник київського мера – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, а також депутати Блоку Леоніда Черновецького. Вони підмітали вулицю, фарбували лавки, садили квіти. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ приїхав на суботник у спортивному костюмі, і також підмітав територію на Контрактовій площі, перекопав газон і поспілкувався з місцевим двірником.