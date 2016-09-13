У Львові розмалювали авто білоруски з георгіївською стрічкою в салоні (фото)
11:26, 13 вересня 2016Суспільство
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У понеділок, 12 вересня, у Львові невідомі розфарбували жовтою і синьою фарбою автомобіль з білоруським номерним знаком і георгіївською стрічкою в салоні.
Авто розфарбували жовтою і синьою фарбою / Facebook.com, Igor Zinkevych
Про це йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці львівської громадської організації «Варта-1».
Автомобіль Hyundai був припаркований на вулиці Самчука, 8.
Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на представника Нацполіції у Львівській області Світлану Добровольську, власницею авто виявилася громадянка Білорусі. Вона вибачилася перед жителями Львова та пояснила, що не мала нічого лихого на думці. При цьому за хуліганські дії жінка звернулася із заявою в поліцію.
Правоохоронці здійснюють перевірку за даним фактом.
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