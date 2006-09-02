Банкнота в 500 гривень з`явиться вже цього року

Банкнота номіналом 500 гривень з`явиться в обігу ще цього року, повідомив виконавчий директор із питань готівково-грошового обігу Національного банку України Олександр ТОЛСТОЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

Він також повідомив, що питання про введення в масовий обіг монет номіналами 2, 5 і 10 гривень зараз вивчається фахівцями Нацбанку. "Потреба в цих монетах безпосередньо пов`язана з розвитком мережі торгових автоматів, - сказав О.ТОЛСТОЙ. - У разі економічної доцільності Національний банк розробить і організує виготовлення монет вказаних номіналів, і їхній обіг зростатиме пропорційно кількості торгових автоматів".

Банкір також зазначив, що НБУ вважав би за доцільне виведення з обігу монет номіналом менше 10 копійок, оскільки виробництво цих монет збиткове. Проте це питання вимагає врегулювання з відповідними держустановами. На думку Міністерства економіки України, у зв`язку з тим, що діючі ціни на товари й послуги формуються з округленням до 1 коп., вилучення з обігу монет дрібних номіналів може призвести до збільшення вартості товарів (що негативно позначиться на добробуті малозабезпечених верств населення) й до додаткових витрат підприємців на заміну програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.

За його інформацією, станом на 1 серпня поточного року, в готівковому обігу країни знаходилося понад 1,6 млрд. банкнот і близько 5,3 млрд. монет.